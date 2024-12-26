Vale, Área IX demir cevheri atık barajını devre dışı bıraktı

Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale, Ouro Preto’da yer alan Área IX demir cevheri atık barajını devre dışı bıraktığını ve akış yönünün tersine kurulmuş barajların devre dışı bırakılmasına yönelik programının %57’sini tamamladığını duyurdu. Toplam 30 atık barajının kapatılmasını öngören ve şirketin Brumadinho barajının çökmesinin ardından 2019 yılında başlatılan program doğrultusunda şu ana kadar 17 barajın faaliyetten alındığı bildirildi.

Área IX atık barajının Brumadinho gibi akış yönünün tersine kurulduğu ifade edildi. Bununla birlikte Vale’nin Grupo barajının yanı sıra Forquilha I, Forquilha II ve Forquilha III barajlarında da devre dışı bırakma çalışmaları yürüttüğü aktarıldı.

Öte yandan Vale’nin söz konusu barajların kurulu olduğu araziyi ıslah etmek, yeşillendirmek ve burada drenaj sistemi kurmak için çalışmalara başlayacağı öğrenildi.