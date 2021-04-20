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Vale’nin demir cevheri üretimi tesislerin yeniden üretime başlamasıyla birinci çeyrekte arttı

Salı, 20 Nisan 2021 11:18:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı madenci Vale, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Şirket, birinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %19,5 düşüş ve yıllık %14,2 artışla 68 milyon mt demir cevheri üretti. Yıllık artış geçtiğimiz yıl Timbopeba, Fábrica ve Vargem Grande tesislerinde durdurulan faaliyetlerin kademeli olarak yeniden başlamasına, Serra Norte’de güçlenen performansa ve Ocak ayında azalan yağışa bağlanırken, çeyreklik düşüş genel olarak mevsimsel nedenlerden kaynaklandı.    

Söz konusu çeyrekte, Vale’nin pelet üretimi, başta Itabira ve Brucutu’da olmak üzere tesislerdeki düşük pelet bulunabilirliğinin bir sonucu olarak bir çeyreğe göre %11,7 ve yıllık %9,2 düşüşle 6,3 milyon mt oldu.

Öte yandan, söz konusu dönemde Vale’nin kömür üretimi yıllık %44,5 düşüşle 1,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Birinci çeyrekte, Vale’nin demir cevheri ve pelet satışları, güçlü demir cevheri üretimi nedeniyle yıllık %11 artışla 65,6 milyon mt’a ulaştı. Satışlardaki artış, düşük pelet bulunabilirliğiyle kısmen dengelendi.  

İstikrar ve yeniden devreye alma planının ardından Vale, Timbopeba zenginleştirme hatlarının devreye alınması nedeniyle bu yılın ilk çeyreğinde 327 milyon mt üretim kapasitesi elde etti. Üretim kapasitesi, farklı tesislerde uygulanan performans kısıtlamalarıyla kısmen dengelendi. Vale, kömür piyasasından çıkmak istediğini açıkladı ve Moatize’deki iki işleme tesisindeki yenileme çalışmalarını Nisan ayında tamamladı.

Zayıf bir çeyreğe rağmen Vale, Timbopeba ve Vargem Grande tesislerinde artan pelet bulunabilirliğiyle 2021 yılında üretimini kademeli olarak artırmayı bekliyor.


Etiketler: Brezilya  hammaddeler  madencilik  Vale  demir cevheri  Güney Amerika  üretim  pelet  |  benzer haberler »


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