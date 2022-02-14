Vale’nin demir cevheri ve kömür üretimi 2021’de arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 14:44:13 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale 2021 yılına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu yılda şirket yıllık %5 artışla 315,6 milyon mt demir cevheri üretirken, Ocak ayında Vargem Grande pelet tesisinin yeniden devreye alınmasıyla şirketin pelet üretimi 2020 yılına kıyasla 2 milyon mt artışla 31,7 milyon mt seviyesine yükseldi. Yılın tamamında Vale’nin demir cevheri ve pelet satış hacmi yıllık %9 artışla 309,8 milyon mt oldu.

Açıklamaya göre Vale 2021 yılını yaklaşık 340 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesiyle kapattı. Şirket Itabira ve Brucutu’da bulunan atık filtrasyon tesislerinin faaliyetlerinin hızlandırılmasıyla 2022 yılı sonuna kadar yıllık 370 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesine ulaşmayı bekliyor.

Buna ek olarak 2021 yılında şirketin kömür üretimi yılın ikinci yarısında iyileşen performansın etkisiyle 2020 yılına kıyasla 2,6 milyon mt artarak 8,5 milyon mt seviyesine ulaştı.

Öte yandan SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında Vale Moatize kömür madenini ve Nacala lojistik koridorunu, 270 milyon $ karşılığında satmak üzere Jindal Group’un bağlı kuruluşu Vulcan Minerals ile bağlayıcı anlaşma imzaladı.