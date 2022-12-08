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Vale 2022-2030 yıllarına yönelik üretim tahminini revize etti

Perşembe, 08 Aralık 2022 09:24:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Valepelet hariç demir cevheri üretiminin bu yıl içerisinde 310 milyon mt, önümüzdeki yıl 310-320 milyon mt, 2026 yılında 340-360 milyon mt seviyelerinde ve 2030 yılından itibaren 360 milyon mt’un üzerinde yer almasını beklediğini belirtti.

Öte yandan briket dahil pelet üretiminin bu yıl 33 milyon mt, önümüzdeki yıl 36-40 milyon mt, 2026 yılında 50-55 milyon mt ve 2030 yılından itibaren 100 milyon mt seviyelerinde yer alacağı ifade edildi.

Vale’nin %62 tenörlü Avustralya demir cevheri karşısında elde ettiği ekstranın bu yıl 7$/mt, önümüzdeki yıl 8$/mt, 2026 yılında 8-12$/mt ve 2030 yılından itibaren 18-25$/mt olması bekleniyor.

Bununla birlikte şirket dışı alımlar hariç şirketin kendi demir cevheri üretimine yönelik nakit maliyetinin bu yıl 19,5$/mt ve önümüzdeki yıl 20-21$/mt olmasının beklendiği de eklendi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Üretim Vale 

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