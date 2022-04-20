Vale’nin demir cevheri üretimi birinci çeyrekte düştü, kömür üretimi arttı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 11:28:55 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale bu yılın birinci çeyreğine ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket yıllık %6 ve çeyreklik %22,5 düşüşle 63,9 milyon mt demir cevheri üretirken, şirketin pelet üretimi yıllık %10,1 artış ve çeyreklik bazda %23,7 düşüşle 6,9 milyon mt seviyesinde yer aldı. Birinci çeyrekte Vale’nin demir cevheri ve pelet satış hacmi yıllık %7,4 düşüşle 60,6 milyon mt oldu.

Ocak-Mart döneminde şirketin kömür üretimi tesisin yenilenmesiyle yıllık %87,5 artarak 2,04 milyon mt seviyesine yükseldi. Söz konusu dönemde Vale’nin kömür satışları yıllık %77,8 artışla 1,8 milyon mt oldu.

Vale’nin 2022 yılı için demir cevheri üretim tahmini 320-335 milyon mt aralığında yer alıyor.