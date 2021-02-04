Vale’nin demir cevheri üretimi 2020’de neredeyse yatay seyretti, dördüncü çeyrekte düştü

Perşembe, 04 Şubat 2021 11:42:56 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci Vale, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Şirket, dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %5 düşüş ve yıllık %7,9 artışla 84,5 milyon mt demir cevheri üretti. Çeyreklik düşüş yağışlar ve üretim kısıtlamalarından kaynaklandı.

Yılın tamamında şirket, yıllık %0,5 düşüşle 300,4 milyon mt demir cevheri üretti. Durdurulan operasyonların yeniden başlamasının bir sonucu olarak üretim seviyesi 2019 yılında kaydedilen seviyelerle uyumluydu. Bu olumlu etkiler, Itabiro ve Brucutu’daki kısıtlamalar ve Corona virüsünün etkileriyle tamamen dengelendi.

2020 yılında, Vale’nin pelet üretimi, tesislerdeki düşük pelet bulunabilirliği ve pazar koşullarına göre yapılan üretim düzenlemelerinin bir sonucu olarak bir önceki yıla göre %29 düşüşle 29,67 milyon mt oldu.

Öte yandan, söz konusu dönemde Vale’nin metalürjik kömür üretimi yıllık %33 düşüşle 5,87 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vale, geçtiğimiz yılın tamamında yıllık %5,4 düşüşle 254,86 milyon mt demir cevheri satışı yaptığını belirtirken, aynı dönemde pelet satışlarının yıllık %27,7 düşerek 31,21 milyon mt olduğunu belirtti. Dördüncü çeyrekte, Vale’nin demir cevheri ve pelet satışları 91,3 milyon mt’a ulaştı ve söz konusu çeyrekte Çin’e yaptığı 64 milyon mt satış ile rekor kırdı.

Üretim kısıtlamaları göz önüne alındığında, Vale 2020 yılını 322 milyon mt üretim kapasitesiyle sonlandırdı ve 2021 yılının sonuna kadar 350 milyon mt kapasiteye ulaşmayı bekliyor. Vale, pandemiye bağlı etkiler ve alınan önlemlerin, tüm tesislerde üretkenliği düşürmesine ve 2020 yılında yeni demir cevheri varlıklarının faaliyete alınmasının ertelenmesine neden olmasına rağmen, 2022 yılının sonunda yıllık 400 milyon mt kapasite elde edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Öte yandan şirket, Vale ve Minas Gerais eyaletinin Brumadinho’daki baraj patlamasıyla ilgili olarak potansiyel tazminat koşullarını belirlediğini belirtti. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, Minas Gerais eyaleti hükümeti, Vale’nin Brumadinho anlaşmazlığını çözmek için tazminat ödemesini bekliyor.