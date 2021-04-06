Vale’nin Simandou projesine yönelik soruşturma kapandı

Salı, 06 Nisan 2021 10:39:22 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, federal savcıların, şirketin Afrika’daki başarısız demir cevheri projesindeki eski ortağının talebiyle başlatılan soruşturmayı kapattığını söyledi.

Benjamin Steinmetz, Vale’yi Gine’deki Simandou madeninde başarısız demir cevheri ortak girişiminde yolsuzluk ve nüfuz ticareti yapmakla suçladı.

Savcılar, bu suçlamayı “oldukça belirsiz” olarak değerlendirdi ve söz konusu suçlamada, Vale’nin projede yolsuzluk veya nüfuz ticareti yaptığını gösteren yeteri kadar unsur bulunmadığını belirtti.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Steinmetz İsviçre’de yolsuzluk ve yanlış beyanlarda bulunma suçlarından hüküm giymişti. İsviçre’de bir mahkeme bu yılın başında, Steinmetz’in İsviçre’de 5 yıl hapis yatmasına ve 50 milyon CHF para cezası ödemesine karar vermişti.