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Vale, Brezilya'daki demir cevheri faaliyetlerinin dijital dönüşümünü hızlandırmak üzere ABB ile ortaklık kurdu

Çarşamba, 12 Ağustos 2026 13:54:38 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı madenci Vale, güvenlik, verimlilik, enerji verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak amacıyla Brezilya'daki demir cevheri işleme faaliyetlerinde otomasyon, yapay zekâ ve entegre IT/OT çözümlerinin kullanımını yaygınlaştırmak üzere İsviçre merkezli teknoloji sağlayıcısı ABB ile stratejik bir ortaklık anlaşması imzaladı.

Ortaklık, iki şirketin Vale'nin Minas Gerais eyaletinde bulunan yıllık 11,2 milyon mt kapasiteli Conceição II tesisi kapsamında yürüttüğü iş birliğine dayanıyor. İleri dijital teknolojilerin 2024 yılında uygulanmasından bu yana tesisin verimliliği %25 artarken doğrudan indirgemeye uygun kaliteli demir cevheri üretimi %40 yükseldi ve atıklardaki demir kaybı %26 azaldı.

Vale'nin Conceição II tesisini bu teknolojilerin Brezilya'daki diğer demir cevheri tesislerinde kademeli olarak uygulanması için örnek olarak kullanmayı, böylece süreçlerin öngörülebilirliğini ve ürün kalitesini artırırken, manuel müdahale ihtiyacını ve çalışanların tehlikeli faaliyetlere maruz kalmasını azaltmayı planladığı aktarıldı.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Vale 

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