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Vale’nin net kârı üçüncü çeyrekte arttı

Salı, 03 Kasım 2020 09:58:05 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yılın üçüncü çeyreğinde net kârının yıllık bazda %75,8 ve çeyreklik bazda %192,2 artışla 2,90 milyar $ olduğunu açıkladı.

Vale, net kârındaki artışı, üçüncü çeyrekte yükselen AVFÖK’üne ve bu yılın ikinci çeyreğinde Samarco ile alakalı belirli önlemler almak zorunda kalmasına bağladı.

Şirket, söz konusu dönemde net gelirinin yıllık bazda %5,3 ve çeyreklik bazda %43,1 artışla 10,7 milyar $ olduğunu söyledi.

Vale ayrıca, bu yılın üçüncü çeyreğinde net borcunu düşürmeyi başararak, geçen yılın üçüncü çeyreğinde kaydettiği 5,3 milyar $ net borca kıyasla 4,4 milyar $ net borç kaydetti.


Etiketler: mali sonuçlar  Brezilya  Güney Amerika  Vale  |  benzer haberler »


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