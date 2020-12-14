Vale’nin eski hissedarı şirketi Afrika’daki cevher projesinde usulsüzlük yapmakla suçladı

Pazartesi, 14 Aralık 2020 11:23:46 (GMT+3) | Sao Paulo

Valor tarafından yapılan bir habere göre, Vale’nin eski hissedarlarından Benjamin Steinmetz, şirkete yönelik iki adet suçlamada bulundu. Steinmetz, savcılığın Vale’ye Afrika’da Simandou’daki başarısız demir cevheri ortak girişimine dair yolsuzluk ve nüfuz ticaretine yönelik soruşturma başlatmasını talep etti.

Steinmetz, söz konusu ortak girişimin Gine hükümeti tarafından feshedildiği dönemde, Vale’nin bildiğini reddettiği yolsuzlukların aslında farkında olduğunu ispatlamak istiyor.

Başka bir habere göreyse Steinmetz, Vale’nin Afrika’daki söz konusu projeye yönelik yolsuzluklardan haberdar olduğuna dair kanıt toplamak adına eski Vale yöneticileriyle görüşmeler ayarladı.

Bu yılın başlarında, İngiltere Yüksek Mahkemesi Steinmetz ve beş eski BSG Resources yöneticisinin 1,8 milyar $ değerinde varlığını dondurmuştu. 2019 yılının Nisan ayında ise bir mahkeme BSGR’nin Vale’ye 1,2 milyar $ ödemesine karar vermişti. Şu ana kadar bir ödeme yapılmadı.

Mahkeme söz konusu kararı, BSGR’nin Vale’yi Gine’nin Simandou bölgesinde bir demir cevheri yatağı aramak için ortak girişim oluşturmaya ikna ettiği dönemde verdi. Gine hükümeti, BSGR’ye yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından 2014 yılında demir cevheri ruhsatını feshetti.

Vale, demir cevheri projesine ortak olmak için 2010 yılında 500 milyon $ ödemişti.