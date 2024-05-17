Vale’nin B3/B4 atık barajının kaldırılma çalışmaları tamamlandı

Cuma, 17 Mayıs 2024 10:10:07 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı maden şirketi Vale, B3/B4 atık barajının kaldırılmasıyla riskli bulunan tüm varlıklarından kurtulmuş oldu.

Minas Gerais eyaletinin Nova Lima bölgesinde yer alan B3/B4 barajında 2019 yılında acil durum ilan edilmiş ve 100’den fazla aile önlem olarak evlerini terk etmek durumunda kalmıştı.

Vale’nin Başkan Yardımcısı Alexandre Pereira, barajın yarattığı tehlikeli koşullardan dolayı kaldırma çalışmalarının yaklaşık 15 km uzaklıktaki bir merkezden yönetildiğini ve tahmini olarak 3,3 milyon metreküplük atığın bertaraf edildiğini ifade etti.

Vale, 2019 yılında Brumadinho barajının yıkılmasından itibaren tüm atık barajlarını kaldırmaya çalışıyor.

B3/B4 barajının kaldırılma maliyetinin 16 milyon $ olduğu tahmin ediliyor.