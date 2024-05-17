﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale’nin B3/B4 atık barajının kaldırılma çalışmaları tamamlandı

Cuma, 17 Mayıs 2024 10:10:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı maden şirketi Vale, B3/B4 atık barajının kaldırılmasıyla riskli bulunan tüm varlıklarından kurtulmuş oldu.

Minas Gerais eyaletinin Nova Lima bölgesinde yer alan B3/B4 barajında 2019 yılında acil durum ilan edilmiş ve 100’den fazla aile önlem olarak evlerini terk etmek durumunda kalmıştı.

Vale’nin Başkan Yardımcısı Alexandre Pereira, barajın yarattığı tehlikeli koşullardan dolayı kaldırma çalışmalarının yaklaşık 15 km uzaklıktaki bir merkezden yönetildiğini ve tahmini olarak 3,3 milyon metreküplük atığın bertaraf edildiğini ifade etti.

Vale, 2019 yılında Brumadinho barajının yıkılmasından itibaren tüm atık barajlarını kaldırmaya çalışıyor.

B3/B4 barajının kaldırılma maliyetinin 16 milyon $ olduğu tahmin ediliyor.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Vale 

Benzer Haber ve Analizler

Vale, BHP ve Samarco baraj faciası için 25,4 milyar $ tazminat ödemeyi teklif etti

02 May | Çelik Haberler

Vale’nin net kârı 2024’ün ilk çeyreğinde geriledi

26 Nis | Çelik Haberler

Vale yenilenebilir elektrik tüketimi hedefine planlanandan önce ulaştı

16 Nis | Çelik Haberler

Vale ihraç ettiği demir cevherinin nem oranını düşürdü

08 Nis | Çelik Haberler

Vale enerji tedarikçisi Aliança Energia’nın tamamına sahip olacak

01 Nis | Çelik Haberler

Mariana barajı davası yüzünden Vale'nin Hollanda'daki varlıklarına el konabilir

21 Mar | Çelik Haberler

Vale CEO’su yıl sonuna kadar görevinde kalacak

12 Mar | Çelik Haberler

Brezilya hükümeti Vale’ye yeni CEO’sunu seçmesi için baskı yapıyor

01 Mar | Çelik Haberler

Vale Çin dışına yaptığı demir cevheri satışlarını artırmayı planlıyor

28 Şub | Çelik Haberler

Anglo American Brezilya’daki faaliyetlerinde Vale’nin yüksek kalite demir cevherini kullanacak

26 Şub | Çelik Haberler