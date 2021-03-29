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Vale’nin Afrika’daki başarısız proje girişimine yönelik soruşturma başlatıldı

Pazartesi, 29 Mart 2021 11:47:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’da Rio de Janeiro eyalet savcıları, Vale’nin Afrika’da başarısızlıkla sonuçlanan projesinde yolsuzluk yaptığı iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılmasına karar verdi. Vale, söz konusu soruşturmadan haberinin olmadığını belirtti.

Savcılara göre Vale, hissedarlarına ve Afrika’nın Simandou bölgesindeki söz konusu girişimdeki yatırımcılara soruşturma hakkında bilgi vermemiş olabilir.

Vale, 2010 yılında BSG Resources (BSGR) demir cevheri projesinin %51 hissesini almak için 500 milyon $ ödedi. Gine hükümeti ise, BSGR’ye yönelik yolsuzluk suçlamalarının ardından 2014 yılında şirketin demir cevheri ruhsatını iptal etti.

Savcılar ayrıca, Brezilya menkul kıymetler borsası komisyonu CVM’nin konu hakkında daha fazla bilgi vermesini talep etti.

SteelOrbis’in önceden bildirdiği üzere, Vale’nin eski demir cevheri projesi Simandou’daki ortağı Benjamin Steinmetz bu yılın başında, İsviçre’de yolsuzluk ve yanlış beyanlarda bulunma suçlarından hüküm giydi.


Etiketler: Brezilya  Vale  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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