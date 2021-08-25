Vale WeChat ve blockchain aracılığıyla 371.000 mt’dan fazla demir cevheri sattı

Çarşamba, 25 Ağustos 2021 09:59:35 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin, Çin’de, WeChat aracılığıyla demir cevheri satışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Şirketin, 23 Nisan tarihinde Çin’de başlattığı sistem aracılığıyla şimdiye kadar toplam 71.000 mt Brezilya toz cevher satışı gerçekleştirdiği; 4 Ağustos tarihinde ise tek bir blockchain işlemiyle 300.000 mt’dan fazla demir cevheri sattığı öğrenildi.

Vale, önümüzdeki beş yıl içerisinde WeChat ve blockchain aracılığıyla yapılacak satışların artmasını bekliyor. Yapılan açıklamada, “Bu yıl, demir cevheri satış programımız WeChat Mini için satış hacmi belirlemedik ancak, satış hacmimizin, 2022 yılından itibaren artış göstermesini bekliyoruz. Bu durum, tamamen müşterilerimizin takdirine kalmış,” sözlerine ver verildi.

Bununla birlikte, Rio Tinto’nun da 1 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WeChat üzerinden demir cevheri satışı yaptığı gelen bilgiler arasında.