Vale ve savcılık Mariana için ödenecek tazminat üzerinde anlaşamıyor

Salı, 27 Ekim 2020 10:39:18 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya federal ve eyalet savcılıkları, BHP Billiton, Vale ve Samarco’dan 2015’teki Mariana faciasına ilişkin olarak şirketlerin şartlarını kabul eden kişilere tazminat ödenmesine izin veren bir mahkeme kararını feshetmek için mahkeme emri çıkardı.

Mahkeme kararına göre, düşük tazminatı kabul eden veya şirketlerle anlaşma yapan kişiler hiçbir tazminat alamayacak. Savcılık, hakimin bu kararı gizli duruşmadan ve savcılığın rızası veya onayı olmadan verdiğini belirtti.

Savcılık, Vale’nin kamuya verdiği zararın tamamını, “asgari” ödeme imkanı olmadan karşılaması gerektiğini savunuyor.

Bu konudan bağımsız olarak Vale, geçen hafta, Brumadinho faciasına dair karma bir çözüm planladığını söyledi. Vale, onarım ve hasar tazminatı için “sabit anlaşma” yapmayı düşündüğünü belirtti. Savcılık ise Mariana faciasına dair 155 milyar BRL (27,5 milyar $) değerindeki davayı yeniden açtı.