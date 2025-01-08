Vale ve GreenIron karbondan arındırma çalışmaları için ön anlaşma imzaladı

Brezilyalı madenci Vale ve İsveç merkezli metalürji teknolojileri şirketi GreenIron, Brezilya ve İsveç’te ortaklaşa karbondan arındırma faaliyetleri yürütmek için ön anlaşmaya imza attı.

Brezilya’daki doğrudan indirgenmiş demir tesisinde yapılacak fizibilite çalışmalarıyla birlikte Vale, GreenIron’ın İsveç’teki tesisine demir cevheri aglomerat tedarik edecek.

Fizibilite çalışmaları kapsamında proje için uygun bir alan seçilip yeşil hidrojen, yenilenebilir enerji ve kaynak tedarik imkanlarının nasıl kullanılacağı değerlendirilecek.