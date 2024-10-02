Vale ve Green Energy Park Brezilya’da yeşil hidrojen üretecek

Vale ve Green Energy Park küresel çelik sektörü için karbondan arındırma çözümleri geliştirmek adına ortaklık yaptı.

İki şirket de Brezilya’da düşük karbonlu çelik üretimi yapacak kapsamlı bir kompleksin inşa edilmesi için kurulacak yeşil hidrojen üretim hattının fizibilite çalışmalarını gerçekleştirecek.

Şirketlerin kurduğu ortaklık uluslararası diğer iş birliklerine açık olacak ve çelik şirketlerinin Brezilya’da sıcak briketlenmiş demir üretimi yapabilmesiyle çelik sektörünün karbonsuzlaşma süreci hızlandırılacak.

Vale’nin Enerji ve Karbondan Arındırma Birimi Başkan Yardımcısı Ludmila Nascimento, şirketin Brezilya’da yüksek kaliteli demir cevheri bulunurluğunun fazla olması ve yenilebilir enerji kaynaklarının bolluğu gibi imkanlardan faydalanarak yeşil hidrojen üretimiyle Avrupalı çelik üreticilerine katma değerli sıcak briketlenmiş demir tedarik edeceklerini ifade etti.