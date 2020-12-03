Vale üretim beklentisini düşürdü

Perşembe, 03 Aralık 2020 18:00:10 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yıl ve önümüzdeki yıla dair demir cevheri üretimi, AVFÖK ve diğer öngörülerini güncelledi.

Vale, demir cevheri üretiminin bu yıl, önceki beklentisi olan 310 milyon mt’a kıyasla 300-305 milyon mt ve 2021’de de 315-335 milyon mt olmasını beklediğini söyledi. Şirket yıllık 400 milyon mt üretim seviyesine sahip olduğu için, şirketin, alıcıların satın alma maliyeti dahil edilmeden hesaplanan demir cevheri maliyetinin bu yıl 13,6$/mt ve önümüzdeki yıl 10,5-12$/mt olması bekleniyor.

Vale, sermaye harcamalarının bu yıl toplam 4,2 milyar $, 2021’de 5,8 milyar $ ve “sonraki yıllarda” da “ortalama” 5,5 milyar $ seviyesinde olmasını beklediğini belirtti.