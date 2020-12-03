﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale üretim beklentisini düşürdü

Perşembe, 03 Aralık 2020 18:00:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yıl ve önümüzdeki yıla dair demir cevheri üretimi, AVFÖK ve diğer öngörülerini güncelledi.

Vale, demir cevheri üretiminin bu yıl, önceki beklentisi olan 310 milyon mt’a kıyasla 300-305 milyon mt ve 2021’de de 315-335 milyon mt olmasını beklediğini söyledi. Şirket yıllık 400 milyon mt üretim seviyesine sahip olduğu için, şirketin, alıcıların satın alma maliyeti dahil edilmeden hesaplanan demir cevheri maliyetinin bu yıl 13,6$/mt ve önümüzdeki yıl 10,5-12$/mt olması bekleniyor.

Vale, sermaye harcamalarının bu yıl toplam 4,2 milyar $, 2021’de 5,8 milyar $ ve “sonraki yıllarda” da “ortalama” 5,5 milyar $ seviyesinde olmasını beklediğini belirtti.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  demir cevheri  hammaddeler  Vale  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

02  Ara

MMX, Corumbá demir cevheri madenini satacak
19  Kas

Vale Laranjeiras barajının risk seviyesini 2’ye yükseltti
13  Kas

Brezilya’da demir cevheri taşımacılığı yapacak demir yoluna izin verildi
11  Kas

Vale piyasaya aşırı bir demir cevheri arzı sağlamayacak
05  Kas

Vale demir cevherini üretim hedefini yakalama yolunda