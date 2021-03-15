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Vale, Timbopeba madeninin demir cevheri kapasitesini 7 milyon mt artıracak

Pazartesi, 15 Mart 2021 10:40:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Timbopeba madeninin kapasitesini 7 milyon mt artırmayı planladığını açıkladı.

Vale, madende iki ay sürmesi beklenen işlemlere başladığını belirtti. İşlemlerin ardından, madenin yıllık 12 milyon mt demir cevheri kapasitesine ulaşması bekleniyor.

Şirket, 2020 yılının Mayıs ayında Timbopeba madeninde altı üretim hattından üçünü kullanarak faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

Vale, Timbopeba madeninin kapasitesinin artırılmasının, şirketin 2022 yılının sonuna kadar 400 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesine ulaşma planının bir parçası olduğunu belirtti.


Etiketler: demir cevheri  hammaddeler  Vale  Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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