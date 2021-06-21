Vale Timbopeba madenindeki faaliyetlerine insansız trenlerle yeniden başlayabilir

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:21:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Timbopeba madenindeki cevher çıkarma faaliyetlerini iki ay içerisinde yeniden başlatabilmek için insansız tren testlerini başlattığını duyurdu.

Hızları azaltılan insansız trenler, otomatik fren ve hızlanma işlemlerini gerçekleştiren entegre kontrol sistemiyle birlikte 16 km yol katedebiliyor.

Testlerin başarılı olması halinde, Vale, Timbopeba madeninde günlük 33.000 mt cevher çıkarma kapasitesinin %80’i ya da tamamını kullanarak faaliyetlerine yeniden başlayabilir.