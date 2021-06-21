﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale Timbopeba madenindeki faaliyetlerine insansız trenlerle yeniden başlayabilir

Pazartesi, 21 Haziran 2021 11:21:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Timbopeba madenindeki cevher çıkarma faaliyetlerini iki ay içerisinde yeniden başlatabilmek için insansız tren testlerini başlattığını duyurdu.

Hızları azaltılan insansız trenler, otomatik fren ve hızlanma işlemlerini gerçekleştiren entegre kontrol sistemiyle birlikte 16 km yol katedebiliyor.

Testlerin başarılı olması halinde, Vale, Timbopeba madeninde günlük 33.000 mt cevher çıkarma kapasitesinin %80’i ya da tamamını kullanarak faaliyetlerine yeniden başlayabilir.


Etiketler: demir cevheri  madencilik  Brezilya  hammaddeler  Güney Amerika  Vale  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  Haz

Brezilya iş mahkemesi CSN’nin Casa de Pedra barajındaki faaliyetlerini durdurmasına hükmetti
08  Haz

Brezilya mahkemesi CSN’nin baraj çökmesini engellemesi için ek güvenlik önlemleri almasına hükmetti
08  Haz

Vale Timbopeba demir cevheri madenindeki faaliyetlerini askıya aldı
26  May

Tombador Iron Brezilya’daki maden için işletme ruhsatı aldı
24  May

SAM Brezilya’da demir cevheri projesini devam ettirmek için taahhütname imzalayacak