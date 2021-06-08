Salı, 08 Haziran 2021 11:20:48 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Timbopeba demir cevheri madenindeki faaliyetlerini askıya aldı.

Faaliyetlerin askıya alınmasıyla birlikte, şirketin günlük 33.000 mt demir cevheri üretim kapasitesi kaybına uğranması bekleniyor.

Vale, faaliyetlerini askıya alma sebebi olarak Estrade de Ferro Vitoria Minas demir yolundaki faaliyetlerin durmasını gösterdi. Ayrıca, bölgedeki işçi sendikası, Alegria madeninde yer alan Xingu barajındaki faaliyetlerin durdurulmasına yönelik bir karar aldı. Bunun sonucunda, Vale, Timbopeba madeninden çıkardığı demir cevherinin sevkiyatını yapamayacak.

Şirket, Alegria madenine içeriden ulaşımın engellenmesinin günlük 7.500 mt demir cevheri üremini de etkileyeceğini ifade etti. Şirket, demir yolu faaliyetlerinin ve Timbopeba madeninde demir cevheri çıkarma faaliyetlerinin ne zaman yeniden başlatılacağına dair bir tarih vermedi. Şirket, faaliyetlerin “en kısa sürede” yeniden başlatılacağını belirtti.