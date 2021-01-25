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Vale: Terminaldeki yangın cevher arzını etkilemeyecek

Pazartesi, 25 Ocak 2021 09:41:50 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale, analistlerin terminalde çıkan yangının cevher arzını etkileyeceğine ilişkin tahminlerini reddetti.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği gibi BTG Pactual analistleri 14 Ocak’ta şirketin terminalinde çıkan yangının Vale’nin 2021 yılına yönelik cevher arzı beklentilerini zora sokacağını belirtmişti.

Vale, terminalin üç iskele, beş yükleme alanı ve sekiz gemi yükleyicisi ile birlikte yıllık 230 milyon mt cevher ihracat kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Şirketten yapılan açıklamada, yangının 6 No’lu gemi yükleyicisini etkilediği ancak terminalde zarar görmeyen bir gemi yükleyici daha bulunduğu ifade edildi. Vale bu hafta ihracata yeniden başlamayı planlıyor.

Yangının cevher sevkiyatı takvimine bir etkisi olmayacağı, Kuzey Sistemi’nin 2021 üretim beklentisinin terminalin sevkiyat kapasitesi olan 230 milyon mt’un altında bulunduğu belirtildi.

Vale, zarar gören gemi yükleyicisindeki bakım çalışmalarını ilk yarıda tamamlamayı planlıyor.


Etiketler: Vale  demir cevheri  Güney Amerika  Brezilya  hammaddeler  madencilik  |  benzer haberler »


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