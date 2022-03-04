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Vale: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle pelet fiyatları artacak

Cuma, 04 Mart 2022 09:52:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin nikel ve pelet fiyatlarını etkileme ihtimali bulunduğunu belirtti.

Vale Demirli Metaller Birimi Başkan Yardımcısı Marcello Spinelli, Rusya ve Ukrayna’nın küresel pelet piyasalarının %25’ini oluşturduğunu söyledi.

Spinelli ayrıca işgalin fiyatlar üzerindeki etkisinde Rusya’nın saldırılarının ne kadar devam edeceğinin belirleyici olacağına dikkat çekti. İlk aşamada üretim ve pelet ekstralarının düşeceği söylenirken, Vale mevcut durumun en büyük etkilerinin bu yılın ikinci çeyreğinde görüleceğini ekledi.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  Brezilya  |  benzer haberler »

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