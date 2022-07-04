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Vale pelet tesislerine doğal gaz tedariki için anlaşma imzaladı

Pazartesi, 04 Temmuz 2022 10:12:13 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Sao Luis pelet tesisine doğal gaz tedariki için yerel tedarikçiler Eneva ve Gasmar ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Şirket, 2024 yılına kadar tüm pelet tesislerinde doğal gaz kullanımını artıracak.

Vale, karbon salımını doğrudan ve dolaylı olarak 2030 yılına kadar %33 azaltma hedefleri doğrultusunda kalsinasyon faaliyetlerinde akaryakıt yerine doğal gaz kullanarak sera gazı salımını yaklaşık %28 azaltacak.

Şirket 2050 yılına kadar karbon salımını sıfırlama konusunda kararlı olduğunu belirtiyor.


Etiketler: Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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