Samarco birinci çeyrekte net kâr elde etti

Salı, 28 Mayıs 2024 13:51:40 (GMT+3) | İstanbul

Vale ile BHP’nin ortak girişimi olan Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Samarco, bu yılın birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, 2023 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 347,9 milyon $ net zarara kıyasla 329,2 milyon $ net kâr açıklarken net satış geliri, satış hacmi ve fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle yıllık %18 artarak 434,8 milyon $ seviyesine çıktı. Samarco’nun düzenlenmiş AVFÖK’ü ise birinci çeyrekte yıllık %7 artışla 249,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı çeyrekte şirketin pelet üretimi geçtiğimiz yılın birinci çeyreğinde kaydedilen 2,1 milyon mt’a kıyasla %12 artışla 2,3 milyon mt ve pelet satışları ise yıllık %13 artarak 2,5 milyon mt seviyelerine yükseldi. Samarco, üretim ve satış hacmindeki artışta çoğunlukla performansındaki iyileşmenin, üretim sürecinin istikrara kavuşmasının ve daha yüksek kapasiteli 3 No’lu boru hattının devreye alınmasının rol oynadığını ifade etti.