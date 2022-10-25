Samarco’nun üretimi üçüncü çeyrekte arttı

Salı, 25 Ekim 2022 09:21:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale ile BHP’nin ortak girişimi olan Samarco’nun pelet üretimi bu yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyrekte kaydedilen 2 milyon mt’a ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 2,09 milyon mt’a kıyasla 2,29 milyon mt seviyesine yer aldı.

BHP, söz konusu seviyenin 2020 yılının Aralık ayında yeniden devreye alınan ancak kısıtlamalara tabi tutulan tek bir tesiste yapılan üretimi yansıttığını söyledi.

2015 yılında çöken atık barajının ardından getirilen kısıtlamalar nedeniyle şirkete ait dört pelet tesisinin üçünde üretim yapılamıyor. Samarco’nun yıllık pelet üretimine yönelik tahminler 6-8 milyon mt seviyesinde yer alırken, şirket tam kapasiteyle faaliyet gösterdiğinde yıllık 31 milyon mt üretim yapabiliyor.

Şirket 2026 yılına kadar tam kapasiteyle faaliyet göstermeyi planlıyor.