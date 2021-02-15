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Vale maliyetlerini azaltmak için şirketleri birleştiriyor

Pazartesi, 15 Şubat 2021 11:55:04 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, ortaklık yapısını basitleştirmek ve maliyetlerini azaltmak amacıyla birkaç şirketi birleştireceğini açıkladı.

Vale, Companhia Paulista de Ferro Ligas, Valesul Aluminio SA ve Minerações Brasileiras Reunidas S.A (MBR) şirketlerini kendi bünyesinde birleştireceğini söyledi.

Ferroalyaj üreticisi Companhia Paulista de Ferro Ligas, ferromanganez, ferrosilikon, silikomanganez ve diğer özel alaşımlı ürünleri üretiyor.

Demir cevheri üreticisi MBR ise demir cevheri taşımacılığına yönelik varlıklara sahip.

Vale, %98,3’üne sahip olduğu MBR’nin azınlık hisselerini 2019 yılında satmıştı.


Etiketler: Vale  Güney Amerika  Brezilya  |  benzer haberler »


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