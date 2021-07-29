Vale ikinci çeyrekte net kârını artırdı, cevher talebinin Çin’deki üretim kısıtlamalarından etkilenmesini bekliyor

Perşembe, 29 Temmuz 2021 14:49:39 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci ve çelik üreticisi Vale bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirket, ikinci çeyrekte geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 995 milyon $ net kâra ve bir önceki çeyrekte kaydedilen 5,55 milyar $ net kâra kıyasla 7,59 milyar $ net kâr elde ettiğini bildirdi.

Şirketin satış geliri ise söz konusu dönemde yıllık bazda %121,6 ve çeyreklik bazda %31,8 16,67 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu çeyrekte, Vale’nin AVFÖK’ü birinci çeyrekte kaydedilen 8,35 milyar $’a kıyasla artış göstererek 11,04 milyar $ olurken, AVFÖK marjı bir önceki çeyrekte kaydedilene kıyasla değişmeyerek %66 seviyesinde yer aldı.

Şirketin açıklamasına göre, demir cevheri fiyatları birinci çeyreğin sonunda ikinci bir artış yaşadı. Kısıtlı demir cevheri arzı ve Çin’den gelen talebin toparlanması arzın piyasaya yeterli gelmemesine sebep olarak fiyatları 200$/mt’un üzerine çıkardı. Yıl boyunca Vale, tedarik hacimlerinin bu yılın ilk yarısına kıyasla artmasını beklerken, Çin’deki çevresel kısıtlamalar kapsamında uygulanan üretim kesintilerinin demir cevheri talebini olumsuz etkilemesi bekleniyor.