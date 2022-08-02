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Vale iki atık barajını daha devre dışı bıraktı

Salı, 02 Ağustos 2022 10:01:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Minas Gerais eyaletinde yer alan Baixo João Pereira ve Dique 4 atık barajlarını devre dışı bıraktığını duyurdu.

Şirket, çalışmaları bu yıl içerisinde tamamlanan Baixo João Pereira ve Dique 4 ile birlikte şimdiye kadar dokuz atık barajını devre dışı bırakmış oldu. Ayrıca bu yıl içerisinde diğer iki barajda da devre dışı bırakma çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.

Vale, 2019 yılında çöken Brumadinho gibi akış yönünün tersine kurulmuş tüm atık barajlarını devre dışı bırakacak. Devre dışı bırakma çalışmalarının her baraja göre değişiklik göstermesi ve zorluğu sebebiyle tehlike arz eden 30 barajın tamamının 2035 yılına kadar devre dışı bırakılmış olması planlanıyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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