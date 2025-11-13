 |  Giriş 
Vale çelik üretimini iki katına çıkarmaya hazırlanan Hindistan’a demir cevheri ihracatını artıracak

Perşembe, 13 Kasım 2025 11:26:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı demir cevheri madencisi Vale, çelik üretimini 2030 yılına kadar 300 milyon mt seviyesine çıkarması beklenen Hindistan’ın artan demir cevheri talebini karşılamaya hazırlanıyor. CEO Gustavo Pimenta Reuters’a verdiği röportajda, 1,6 milyarlık nüfusuyla altyapı ihtiyaçları hızla artan Hindistan’ın, çelik tüketiminde Çin’in büyüme hızını geride bırakacağını ifade etti.

Çin’in çelik üretiminin yaklaşık 1 milyar mt seviyesinde kaldığını ve ülkenin, Vale’nin toplam demir cevheri satışlarının %60’ını oluşturduğunu belirten Pimenta, aynı zamanda Çin’in talebinin hafifçe azalmasını beklediğini söyledi. Bu değişimin, Vale’nin sevkiyatlarını Hindistan ve yüksek büyüme gösteren diğer Asya pazarlarına yönlendirme stratejisini desteklediğini dile getirdi.

Hindistan ve Vietnam’a yapılan ihracatta keskin artış

Pimenta, Hindistan’ın Vale’den demir cevheri ithalatının 2025 yılında 10 milyon mt seviyesinde yer almasını beklediğini dile getirerek, birkaç yıl öncesinde neredeyse hiç ithalat yapmadığına dikkat çekti. Söz konusu rakam, Çin’in ithalat tonajının çok altında olsa da yıllık %12’lik büyüme oranı ile Hindistan’ın en dinamik çelik pazarlarından biri haline geldiğini aktardı.

Hindistan’ın yanı sıra Vale, çelik kapasite artışını desteklemeye yönelik yüksek kalite demir cevherine olan talebi giderek artan Vietnam’a önümüzdeki yıl 8 milyon mt ihracat yapmayı öngördüğünü kaydetti.

Northern System sahasına büyük ölçekli yatırım

Vale, yeni üretim hedeflerini açıklamamış olsa da Pimenta, şirketin yakın zaman içerisinde Northern System sahasına ilişkin kapasite genişletme planlarının detaylarını paylaşacağını söyledi.

2030 yılına kadar sürecek 70 milyar BRL (13,22 milyar $) tutarındaki Novo Carajás yatırım programının bir parçası olarak şirketin demir cevheri kapasitesini yıllık 20 milyon mt artıracak bir proje üzerinde çalıştığı vurgulandı. Söz konusu projenin %80’inin tamamlandığı ve 2026 yılının sonunda faaliyete alınmasının beklendiği ifade edildi.

Genişleme stratejisi ve Asya’dan gelen güçlü talebin desteğiyle Vale, 2019 yılındaki Brumadinho atık barajı felaketinden bu yana ilk kez Avustralyalı madenci Rio Tinto’yu geçerek bu yıl yeniden dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi olmayı bekliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Görüş Vale 

