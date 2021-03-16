Vale hissedarları şirketin kurumsal yapısının geliştirilmesine yönelik değişiklikleri onayladı

Salı, 16 Mart 2021 12:26:37 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin hissedarları, şirketin kurumsal yapısının geliştirilmesi adına önerilen birçok değişikliği onayladı.

Şirketin kurumsal olarak yeniden yapılanması, Vale’nin belirli bir sahibi olmamasını sağlayacak. Hissedarlar, şirketin tüzüğündeki diğer değişikliklerin yanı sıra, yönetim kurulunda en az yedi bağımsız kişinin bulunması gerekliliğini de onayladı.

Diğer değişikliklerden biri de, şirketin yönetim danışmanlarının, yönetim kurulu yerine hissedarlar tarafından seçilecek olması.

Vale’nin kurumsal olarak yeniden yapılanma süreci 2017’de başladı. Şirketin yeni tüzüğünün, 30 Nisan’da yapılması planlanan bir sonraki hissedarlar toplantısında yürürlüğe girmesi bekleniyor.