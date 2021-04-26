Vale Guaiba Adası’ndaki tesislerinde demir cevheri faaliyetlerine yeniden başlayacak

Pazartesi, 26 Nisan 2021 12:22:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri şirketi Vale’nin yaptığı açıklamaya göre, şirket, TIG olarak da bilinen, Rio de Janeiro eyaletinin Mangaratiba şehrine bağlı Guaiba Adası’ndaki limanında faaliyetlerine yeniden başlayacak.

Vale’nin yaptığı açıklamada, Mangaratiba şehrindeki faaliyetlerin askıya alındığı belirtilmişti. Faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin bir gerekçe belirtilmezken, şirket, terminali işletmek için gerekli tüm ruhsatların tam olduğunu dile getirmişti. Ancak, Rio de Janeiro eyaleti çevre kurulu, Mangaratiba şehri yetkilerinin verdiği kararı askıya alarak, Vale’ye TIG limanındaki faaliyetlerini devam ettirme izni verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, benzer bir durdurma kararı, yine Rio de Janeiro eyaletine bağlı Itaguai şehrinde yer alan Brezilyalı çelik üreticisi Companhia Siderurgica Nacional’e (CSN) de uygulanmıştı. Ancak, Vale için alınan kararın bir benzeri, CSN için de alınarak faaliyetlerine yeniden başlamasına izin verilmişti.

Vale’nin belirttiğine göre, TIG limanı birinci çeyrekte günlük ortalama 60.000 mt demir cevheri elleçledi. Şirket, Minas Gerais eyaletindeki madenlerden elde ettiği demir cevherini ihraç etmek için TIG limanını kullanıyor.