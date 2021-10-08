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Vale elektrik santrali üzerinden elde ettiği 90 milyon $’dan fazla geliri hükümete geri ödeyecek

Cuma, 08 Ekim 2021 09:34:42 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya Yüksek Adalet Mahkemesi, demir cevheri üreticisi Vale’nin, son altı yıldır üretim yapılmayan elektrik santrali üzerinden elde ettiği geliri hükümete geri ödemesini hükmetti.

2015 yılının Kasım ayından bu yana 500 milyon BRL’den (90,8 milyon $) fazla gelir elde eden Vale, Samarco demir cevheri barajının çökmesi nedeniyle elektrik santralindeki üretimini durdurmuştu.

Brezilya enerji piyasası düzenleme kurumu Aneel, Brezilya hükümetinin ve vergi mükelleflerinin, üretilmeyen veya dağıtımı yapılmayan elektrik için Vale’ye ödeme yapmayı bırakmalarını talep etti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  Vale  |  benzer haberler »


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