Vale düşük kalite cevher arzını dördüncü çeyrekte azaltacak

Perşembe, 21 Ekim 2021 10:09:38 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yılın dördüncü çeyreğinde, düşük kalite demir cevheri arzını azaltmayı planladığını belirtti.

Şirket, söz konusu çeyrekte, talebin azalması nedeniyle yüksek silisli demir cevheri arzını 4 milyon mt azaltacak. Vale, bu yıla yönelik demir cevheri arzının 315-355 milyon mt seviyesinde yer almasını beklediğini açıklamıştı. Demir cevheri arzının azalmasına rağmen, şirket, beklentilerinin değişmediğini ancak bu aralığın orta seviyesine gerileyebileceğini dile getirdi.

Vale, “Bu durum devam ederse, düşük kâr marjlı ürünlerin arzını, önümüzdeki yıl, 12-15 milyon mt azaltabiliriz. Ayrıca, şirket dışından yapılan demir cevheri alımlarında da düzenlemeye gidilebilir,” açıklamasını yaptı.