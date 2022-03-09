Vale demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolunda faaliyetlerine yeniden başlayacak

Çarşamba, 09 Mart 2022 10:15:08 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale tarafından yapılan açıklamada, demir cevheri taşımacılığında kullanılan demir yolu Estrada de Ferro Carajás’ta (EFC) faaliyetlerine yeniden başlamayı beklediğini bildirdi.

Ülkeyi etkisi altına alan şiddetli yağışlar nedeniyle faaliyetlerine geçici bir süreliğine ara veren şirket, bakım çalışmaları yürüttüğünü ve çalışmaların bugün itibarıyla tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Öte yandan Carajás demir cevheri madenindeki ve yakınlarda yer alan limandaki faaliyetlerin devam edeceğini ve mevcut stokların kullanılacağını belirtti.

Bu mevsim bölgede yağışların etkili olmasından ötürü EFC’nin faaliyetlerine ara verilmesinin demir cevheri üretimi ve sevkiyatları üzerindeki etkisinin çok az olacağı ve yıllık 320-325 milyon mt demir cevheri üretim beklentilerinde değişiklik yaratmayacağı eklendi.