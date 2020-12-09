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Vale demir cevheri bloğundaki barajlarında acil bakım çalışması yapabilecek

Çarşamba, 09 Aralık 2020 09:55:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais eyalet mahkemesi, madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin, Ouro Preto şehrindeki Mina de Fábrica demir cevheri bloğunda bulunan Forquilhas I, II ve IV barajlarında acil bakım çalışması yapmasına izin verdi.

Vale, yağışlı havalar nedeniyle barajların durumu riskli olabileceği için söz konusu bakım çalışmasına dair mahkemeye talepte bulunmuştu. Vale, bakım çalışması yapılmazsa yağmur nedeniyle barajın çökebileceğini belirtti.

Savcılık tarafından görevlendirilen bağımsız bir denetmen ise, bakım çalışması sırasında barajın çökerek işçiler için risk oluşturma ihtimali olduğunu öne sürerek Vale’nin talebini reddetti. Ancak yargıç Elton Pupo, Vale’nin bakım planını “uygun” gördü.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Brezilya  Vale  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


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