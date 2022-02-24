Vale CSP’deki hisselerinin satışına ilişkin henüz bir anlaşmaya varmadı

Perşembe, 24 Şubat 2022 10:46:40 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, POSCO ve Dongkuk Steel ile ortak girişimi olan Companhia Siderurgica do Pecem’de (CSP) bulunan hisselerini satışa çıkarmayı planladığını teyit ederken, henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.

Dört şirketin CSP ile ilgilendiği ve Vale’nin taraflarla üç ay önce görüşmeye başladığı öğrenildi. Vale’nin ana varlık statüsünde olmayan varlıkları satmak istemesi nedeniyle CSP’nin tasfiyeye tabi olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan CSP hisseleriyle ilgilenenler arasında Gerdau, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), ArcelorMittal Brazil ve NLMK’nın yer aldığı söyleniyor.

Vale’nin CSP’deki hisselerini mevcut borcu olan 3 milyar $’a satabileceği konuşuluyor.