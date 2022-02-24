﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale CSP’deki hisselerinin satışına ilişkin henüz bir anlaşmaya varmadı

Perşembe, 24 Şubat 2022 10:46:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, POSCO ve Dongkuk Steel ile ortak girişimi olan Companhia Siderurgica do Pecem’de (CSP) bulunan hisselerini satışa çıkarmayı planladığını teyit ederken, henüz bir anlaşmaya varmadığını bildirdi.

Dört şirketin CSP ile ilgilendiği ve Vale’nin taraflarla üç ay önce görüşmeye başladığı öğrenildi. Vale’nin ana varlık statüsünde olmayan varlıkları satmak istemesi nedeniyle CSP’nin tasfiyeye tabi olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan CSP hisseleriyle ilgilenenler arasında Gerdau, Companhia Siderurgica Nacional (CSN), ArcelorMittal Brazil ve NLMK’nın yer aldığı söyleniyor.

Vale’nin CSP’deki hisselerini mevcut borcu olan 3 milyar $’a satabileceği konuşuluyor.


Etiketler: Güney Amerika  Vale  Brezilya  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

24 Şub

Vale barajlarını devre dışı bırakmak için ek süre talep etti

Son Tarihli İlgili Haberler

23 Şub

Brezilya’nın yassı mamul satışları Ocak ayında %8,1 düştü

Son Tarihli İlgili Haberler

15 Şub

Vale demir cevheri madenlerinin kapasitesini artırmak istiyor

Son Tarihli İlgili Haberler

04 Şub

Vale’nin terminalindeki bakım çalışmalarını askıya alan karar iptal edildi

Son Tarihli İlgili Haberler

04 Şub

Mitsui Vale’den 1 milyon mt demir cevheri satın alıyor