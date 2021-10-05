Vale cevher demir yolunun Fabrica Nova kısmını kullanmak için izin aldı

Salı, 05 Ekim 2021 10:06:20 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, geçtiğimiz haftanın sonunda, EFVM cevher demir yolunun belli bir kısmını kullanmaya başlamak için izin aldı. Vale’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu izin sayesinde şirket, demir yolunun Fabrica Nova kısmını kullanabilecek.

Vale, demir yolunu kullanamadığı süre boyunca, Timbopeba madeninden çıkardığı cevheri insansız trenlerle taşımak zorunda kaldığını ifade etti. Bu kararla birlikte, Vale, Timbopeba ve Alegria maden sahaları arasındaki erişim yollarını da kullanabilecek.

Şirket, Xingu barajında faaliyetlerin hala başlamadığını ve 24 saat boyunca izlendiğini belirtti.