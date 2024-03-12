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Vale CEO’su yıl sonuna kadar görevinde kalacak

Salı, 12 Mart 2024 09:45:27 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı maden şirketi Vale yaptığı bir açıklamada şirket CEO’su Eduardo Bartolemeu’nun 31 Aralık 2024 tarihine kadar görevine devam edeceğini duyurdu.

Bartolemeu’nun görev süresinin normal şartlar altında 26 Mayıs tarihinde sona ermesine rağmen hükümetin yeni CEO için aday göstermek istemesi ve yönetim kurulu üyelerinin bazılarının Bartolemeu ile devam edip bazılarının da yeni CEO’yu belirlemek için rekabetçi bir süreç başlatmaya niyetli olması gibi baskılar nedeniyle CEO belirleme süreci tıkandı.

Açıklamaya göre Bartolomeu 31 Aralık 2025 tarihine kadar danışmanlık görevi yürütüp değişim süreci boyunca şirkete yardım sağlayacak.

Yeni CEO, yönetim kuruluna aday belirleme konusunda yardımcı olacak uzman bir şirketin desteğiyle belirlenecek.


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Vale 

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