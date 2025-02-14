Vale Carajás’ta demir cevheri üretimini artıracak

Vale, Brezilya'nın Para eyaletindeki demir cevheri üretimini artırmak adına 14 Şubat tarihinde Novo Carajás projesini başlattı.

Toplam 12 milyar $ değerinde yatırım yapılan proje kapsamında 2025 yılında 325-335 milyon mt, 2026’da 340-360 milyon mt ve 2030’da 360 milyon mt toz cevher üretilmesi planlanıyor.

Pelet ve briket gibi aglomerat üretimi de 2025’te 38-42 milyon mt, 2026’da 45 ila 50 milyon mt ve 2030’da 60 ila 70 milyon mt olacak.

2024 yılında Vale’nin ürettiği 328 milyon mt toz cevherin 178 milyon mt’u Carajás madeninden gelmişti.