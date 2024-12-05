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Vale Capanema'da cevher üretim kapasitesini artıracak

Perşembe, 05 Aralık 2024 13:53:44 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilyalı madenci Vale, Minas Gerais eyaletindeki Mariana kompleksindeki demir cevheri üretimini yılda yaklaşık 15 milyon mt artırmayı hedeflediği Capanema maksimizasyon projesini devreye almaya başladığını açıkladı. Bu proje, şirketin 2026 yılında 340-360 milyon mt demir cevheri üretim hedefi doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşıyor.

Vale’nin CEO’su Gustavo Pimenta, “Capanema madenindeki operasyonlarımıza daha güvenli, daha verimli ve sürdürülebilir bir şekilde yeniden başlıyoruz. Capanema, düşük maliyetlerle ve atık oluşturmadan sinter üretecek. Madenin güvenliğini artırmak ve faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak için otonom kamyonlar kullanılacak,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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