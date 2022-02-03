Vale California Steel Industries’teki hisselerini Nucor’a devretti

Perşembe, 03 Şubat 2022 10:18:58 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, California Steel Industries’te (CSI) sahip olduğu %50 hissesinin Nucor Corporation’a devrini tamamladığını bildirdi.

Nucor’un Vale’nin Kanada’da yer alan bağlı kuruluşu Vale Canada Limited’e 436,7 milyon $ ödeme yaptığı öğrenildi.

436,7 milyon $’lık ödemenin 400 milyon $’ı hisse satın alımında kullanılırken, geriye kalanıyla CSI’nin düzenlenmiş net borcunun ve işletme sermayesinin ödendiği belirtildi.

Vale işletme portföyünü yalınlaştırmak amacıyla ana varlık statüsünde olmayan varlıklarını elinden çıkarıyor.