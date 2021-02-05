Vale, Brumadinho faciasına yönelik 7 milyar $’lık anlaşma sağladı

Cuma, 05 Şubat 2021 12:07:49 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Minas Gerais eyaleti hükümeti ile Brumadinho faciasına yönelik 7 milyar $’lık (37,68 milyar BRL) bir anlaşmaya vardığını açıkladı.

Şirket, söz konusu tazminat anlaşmasını Minas Gerais eyaleti, Minas Gerais Kamu Vesayet Bürosu ve hükümet yetkilileri ile federal yetkililerle imzaladı. Anlaşma, faciadan etkilenen yerel halkın ihtiyaçlarını karşılamak adına ödeme yapma dahil olmak üzere sosyo-ekonomik ve sosyo-çevresel projeleri içeriyor. Vale’nin ayrıca faciadan etkilenen bölgelerin iyileştirilmesi adına çevresel projelere sermaye sağlaması bekleniyor.

Şirket, 2020 yılı sonuçlarına tek seferlik 19,8 milyar BRL (3,6 milyar $) değerinde bir masraf ekleneceğini söyledi.