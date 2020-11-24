Vale Brumadinho anlaşmasının maddi değerine yönelik tahminleri spekülatif buluyor

Salı, 24 Kasım 2020 10:09:05 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Brezilya menkul kıymetler borsası CVM’ye gönderdiği dosyada, olası Brumadinho anlaşmasına dair piyasada konuşulan tahminleri “spekülatif” bulduğunu belirtti.

Vale, “Olası bir anlaşmanın değeri, Vale’nin devam eden ve gelecekteki ödemeleri dahil olmak üzere birçok ekonomik açı düşünülerek hesaplanmalı,” ifadelerini kullandı.

Tahminlere göre söz konusu anlaşma 28 milyar BRL (5,4 milyar $) değerine kadar çıkabilir. En son Morgan Stanley, Vale’nin 2021 yılının ilk çeyreğinde Brumadinho’ya yönelik 4 milyar $’ın (21,7 milyar BRL) üstünde ödeme yapabileceğini söyledi.

Vale, Minas Gerais eyaleti ile diğer eyalet ve federal kuruluşlarıyla olumlu bir diyalog sürdürdüğünü söyledi. Ayrıca, söz konusu görüşmelerin Minas Gerais eyaletinin faydasına yönelik olası bir anlaşma için yapıldığını belirtti.