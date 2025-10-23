Vale’nin üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde yükseldi

Brezilyalı madenci Vale, 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yıllık %3,8 artışla 94,40 milyon mt demir cevheri ürettiğini açıkladı. Şirketin pelet üretimi ise %22,8 düşerek 7,99 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Şirkete göre demir cevheri üretimi 2018’den bu yana görülen en yüksek çeyreklik hacme ulaştı. Bu sonuç, kuzeydeki S11D maden ocağında elde edilen yeni çeyrek rekorunu ve kilit projelerdeki üretim artışını yansıtıyor. Pelet tarafında ise piyasa koşullarına bağlı olarak São Luis pelet tesisinin bakım için planlanandan önce durdurulmasından kaynaklı olarak düşüş görüldü. Bu tesisin 2025 yılı içinde yeniden faaliyete geçmesi beklenmiyor.

Demir cevheri satışları %5 artarak 85,99 milyon mt seviyesine ulaştı. Ortalama satış fiyatı da 1,8$/mt artış gösterdi.

S11D madeni üçüncü çeyrek bazında tarihinin en yüksek üretimine ulaşarak 23,6 milyon mt cevher üretti. Buna karşılık Serra Norte’de üretim ham cevher bulunurluğunun az olmasından dolayı 1,5 milyon mt düşüş kaydederken, maden için yapılan ürün düzenlemesinin olumlu etkileri düşüşün biraz daha hafif olmasını sağladı.

Güneydoğu bölgesinde ise Brucutu’nun dördüncü işleme hattının devreye alınması ve Capanema projesinde kapasitesinin artmasıyla üretim 1,1 milyon mt yükseldi. Capanema projesi çeyrek dönem içinde 2,9 milyon mt üretime ulaştı. Buna karşın Itabira madeninde bakım faaliyetlerinin artması nedeniyle üretim azaldı.

Güney bölgesinde ise VGR1 projesinde kapasitenin artması ve bakım sürelerinin düşürülmesiyle daha iyi bir performans gösteren Vargem Grande madeninde üretim 1 milyon mt arttı.

Şirketin CFR bazında ortalama toz cevher fiyatları %4,2 artışla 94,4$/mt olurken, pelet fiyatları %11,7 düşüşle 130,8$/mt’a geriledi.