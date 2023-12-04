Vale biyoyakıt kullanılan ilk demir cevheri sevkiyatını gerçekleştirdi

Brezilyalı madencilik şirketi Vale, ilk defa biyoyakıt kullanarak dökme demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Oldendorff Carriers’ın ortaklığıyla demir cevherini taşımak için kullanılan Hinrich Oldendorff gemisi, 16 Ekim tarihinde Singapur’dan Brezilya’ya çıktığı yolculuğunda atık yemek yağı ve yakıt kullandı.
Vale’ye göre 29 Kasım tarihinde Guaiba Island Terminal’de demir cevheri yüklenen gemi, Asya’ya giderken karışık biyoyakıt kullanacak.
200.000 mt’luk demir cevheri yüklenip tam kapasitesini kullanan geminin karbon salımını yaklaşık %18 ya da 785 mt düşürmesi bekleniyor.