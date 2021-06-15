Vale, Anglo American ve 22 şirket daha yeni gemi yakıtı çalışması yapacak

Salı, 15 Haziran 2021 11:31:15 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı demir cevheri üretici Vale ve demir cevheri gibi mamullerin taşımacılığını gemiler aracılığıyla yapan 22 sektör oyuncusu, gemi yakıtı olarak amonyak kullanımına yönelik çalışma yapılması için mutabakat anlaşması imzaladı.

Brezilya’daki Minas-Rio demir cevheri projesinin sahibi Anglo American ile birlikte, ABS, Classnk, DNV, Equinor, Fortescue, Metals Group, Genco Shipping & Trading, Jera, K-Line, Man Energy Solutions, Mitsui E&S Machinery, Nihon Shipyard, NS United Pavilion Energy, Total Energies, Trafigura, Ube Industries, Uniper SE, Uyeno Transtech, Vopak Terminal Singapore, Itochu Enex ve Itochu şirketleri sözleşmeyi imzaladı.

Vale, temiz enerji kaynakları kullanarak karbon salımını azaltma beraberinde değer zinciri stratejisi kapsamında anlaşmayı imzaladığını ifade etti. Şirket ayrıca, çalışmanın, amonyak yakıtlı gemilerin entegre gelişimini de değerlendirebileceğini söyledi.