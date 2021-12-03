Vale 2022 yıllına yönelik demir cevheri üretim kapasitesi beklentilerini revize etti

Cuma, 03 Aralık 2021 10:57:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yıla ve 2022 yılına yönelik demir cevheri üretim kapasitesi beklentilerini açıkladı.

Şirket, demir cevheri üretim kapasitesinin, bu yılın sonunda 341 milyon mt’a ve önümüzdeki yılın sonunda 370 milyon mt’a çıkmasını beklediğini belirtti.

Orta vadede demir cevheri üretim kapasitesinin 400 milyon mt’a ve uzun vadede ise 400-450 milyon mt’a çıkabileceği dile getirildi.

Vale, ayrıca, demir cevheri üretiminin, bu yıl, 315-320 milyon mt, önümüzdeki yıl ise 320-335 milyon mt seviyelerine çıkmasını da bekliyor.