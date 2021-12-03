﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale 2022 yıllına yönelik demir cevheri üretim kapasitesi beklentilerini revize etti

Cuma, 03 Aralık 2021 10:57:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yıla ve 2022 yılına yönelik demir cevheri üretim kapasitesi beklentilerini açıkladı.

Şirket, demir cevheri üretim kapasitesinin, bu yılın sonunda 341 milyon mt’a ve önümüzdeki yılın sonunda 370 milyon mt’a çıkmasını beklediğini belirtti.

Orta vadede demir cevheri üretim kapasitesinin 400 milyon mt’a ve uzun vadede ise 400-450 milyon mt’a çıkabileceği dile getirildi.

Vale, ayrıca, demir cevheri üretiminin, bu yıl, 315-320 milyon mt, önümüzdeki yıl ise 320-335 milyon mt seviyelerine çıkmasını da bekliyor.


Etiketler: hammaddeler  madencilik  demir cevheri  Güney Amerika  Brezilya  Vale  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

30 Kas

Vale Apolo demir cevheri projesinin ruhsatlandırma sürecine yeniden başladı
22 Kas

Vale kaya kırılması nedeniyle manganez cevheri ve demir cevheri faaliyetlerine ara verdi
10 Kas

Brezilya’nın demir cevheri ihracat hacmi Ocak-Ağustos döneminde %11 arttı
09 Kas

CSN Mineração’nun net kârı üçüncü çeyrekte %45 düştü
05 Kas

Cosan demir cevheri faaliyetlerini desteklemek için özel liman devralacak