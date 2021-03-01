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Vale 2020’nin dördüncü çeyreğinde net kâr kaydetti

Pazartesi, 01 Mart 2021 12:31:39 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydettiği 1,5 milyar $ net zarara kıyasla 739 milyon $ net kâr kaydettiğini açıkladı.

Vale, söz konusu çeyrekte net gelirlerinin yıllık %48,2 artışla 14,7 milyar $ olduğunu belirtti. 2020 yılının son çeyreğinde, şirketin AVFÖK’ü yıllık neredeyse %20 artışla 4,24 milyar $ olurken, AVFÖK marjı ise 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen %35’e kıyasla %29 oldu.

2020’nin dördüncü çeyreğinde, Vale en güçlü AVFÖK sonuçlarını demir ve ana metal birimlerinde kaydetti. Söz konusu çeyrekte, şirketin demir biriminin AVFÖK’ü 2019 yılının aynı çeyreğinde kaydedilen 4,5 milyar $’a kıyasla neredeyse iki kat artarak 8,8 milyar $ oldu. Aynı çeyrekte, şirketin ana metal biriminin AVFÖK’ü ise yıllık %75,3 artışla 1,13 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Vale, 2020’nin dördüncü çeyreğinde sermaye harcamalarının, daha yüksek faaliyet giderleri ve proje maliyetleri nedeniyle 2020 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla 549 milyon $ artışla 1,4 milyar $ seviyesinde yer aldığını belirtti.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  Vale  mali sonuçlar  |  benzer haberler »


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