US Steel Gary teneke tesisini 2027'nin başlarında yeniden devreye almayı planlıyor

United States Steel Corporation (US Steel), Indiana'da atıl durumda bulunan Gary teneke tesisini yeniden devreye almayı planladığını açıkladı. Şirket bu adımla teneke üretiminde yerel arzı artırmayı ve ABD üretimi tedarik zincirlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Söz konusu planın müşterilerden uzun vadeli yerel tedarike yönelik düzenli talep görülmesine ve adil piyasa koşulları altında ABD'deki üretimin bu talebi karşılayabileceğine dair şirketin güvenine bağlı olduğu ifade edildi.

Bu açıklama SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere US Steel'in Japon çelik üreticisi Nippon Steel ile ortaklığı kapsamında Gary Works'te sürdürdüğü daha geniş kapsamlı modernizasyon çalışmalarının devamı niteliğini taşıyor. Bu iş birliği daha önce onaylanan 14 No'lu yüksek fırının 350 milyon $ tutarındaki yenilemesi ile sıcak şerit haddehanesindeki iyileştirmeler dahil olmak üzere tesis genelinde büyük sermaye yatırımlarını kapsıyor. Söz konusu yatırımlar Nippon Steel'in 2028 sonuna kadar US Steel operasyonlarına yaklaşık 11 milyar $ yatırım yapma taahhüdünün bir parçasını oluşturuyor.

Çelik üreticisi, 2027'nin başlarında gerçekleşmesi beklenen yeniden devreye alma süreci sayesinde gıda ve içecek ambalajları, aerosol kutuları, yağ filtrasyonu ve ABD'deki imalat ile tarımı destekleyen diğer kritik alanlarda kullanılan yerel tenekeye erişimin artacağını belirtti. Zamanlamanın teneke mamuller için yıllık sözleşme döngüsüyle uyumlu olduğu ifade edildi. Şirketin, gerekli bakım ve hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından güvenli ve istikrarlı operasyonları sağlamak amacıyla kademeli ve kontrollü bir yaklaşım izleyeceği bildirildi.

Yeniden devreye alma ile bağlantılı maliyetlerin ekipman kontrolleri, bakım, malzeme tedariki ve iş gücü hazırlıkları başta olmak üzere 15-20 milyon $ seviyesinde olmasının beklendiği açıklandı. Projenin faaliyete geçmesinin ardından Gary Works'te yaklaşık 225 kişilik istihdamı desteklemesinin beklendiği kaydedildi.

Teneke tesisinin yeniden devreye alınmasının US Steel'in entegre çelik üretim kabiliyetlerini koruma, ithalat baskılarını giderme ve kilit yerel sektörlerde yüksek katma değerli çelik ürünlerine yönelik talebi karşılama odağını yansıttığı belirtildi.

US Steel başkanı ve CEO'su David B. Burritt, “Müşteriler giderek daha fazla uzun vadede güvenebilecekleri sağlam bir yerli tedarik sağlamaya odaklanıyor. Teneke tesisinin yeniden devreye alınması, adil ticaretin sağlanması ve uygulanması koşuluyla bu talebe hizmet etmemizi, yerli imalatı desteklememizi ve Amerikalı çiftçiler ile gıda üreticilerinin de dahil olduğu kritik tedarik zincirlerini güçlendirmemizi sağlayacak,” ifadelerini kullandı.

Ayrıca SteelOrbis’in daha önce belirttiği üzere US Steel ile Birleşik Çelik İşçileri sendikası tarafından yapılan başvurunun ardından ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun Çin, Tayvan ve Türkiye çıkışlı teneke mamul ithalatına yönelik antidamping soruşturması ile Çin çıkışlı söz konusu ürünlere yönelik telafi edici vergi soruşturması başlattığına da dikkat çekildi.