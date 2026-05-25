ABD’nin teneke levha ihracatı 2026’nın Mart ayında %7,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre bu yılın Mart ayında ABD’nin teneke levha ihracatı bir önceki aya kıyasla %7,3 ve 2025’in aynı ayına kıyasla %9,6 düşüşle 3.628 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 4,8 milyon $’a ve 2025 yılının Mart ayında kaydedilen 3,74 milyon $’a kıyasla 4,14 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla teneke levha ihracatı yaptığı ülke, Şubat ayında kaydedilen 983 mt’a ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 341 mt’a kıyasla 1.451 mt ile Hindistan oldu. Mart ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda teneke levha ihracatı yaptığı bir pazar olmadı.